تعنت النصر السعودي يهدد فرصة عبد الإله العمري مع المنتخب

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي النصر السعودي وضعت شرطًا للموافقة على رحيل مدافعه عبد الإله العمري قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضافت الصحيفة أن إدارة العالمي رفضت جميع العروض المقدمة لشراء عقد العمري من القادسية أو الاتحاد بسبب ضعف المقابل المادي

رفض عروض القادسية واهلي جدة



وتابعت الصحفية أن النصر لم يغلق باب التفاوض أمام الساعين إلى الحصول على خدمات اللاعب المرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2028

عبد الاله والانضمام للمنتخب السعودي



وأشارت إلى أن العمري يرغب في الخروج واللعب بانتظام خوفًا من فقدان فرصة الانضمام إلى المنتخب السعودي الأول في التصفيات المصيرية المؤهلة إلى كأس العالم خلال أكتوبر المقبل، إضافة إلى مونديال 2026 في حال التأهل.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة اللاعب اصطدمت بشروط إدارة النصر الذي يرغب في الحصول على مبلغ كبير للموافقة على رحيله.

ورفض العمري فكرة الانتقال إلى القادسية، مُفضِّلًا خيار العودة إلى صفوف اتحاد جدة، فريقه السابق، الذي تقدم بالفعل بعرض قيمته 30 مليون ريال، لضمه.

وشارك العمري مع اتحاد جدة، الذي مثَّله الموسم الماضي، بنظام الإعارة، في 21 مباراة، وأسهم في تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

