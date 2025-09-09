الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعنت النصر السعودي يهدد فرصة عبد الإله العمري مع المنتخب

عبد الإله العمري،
عبد الإله العمري، فيتو

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي النصر السعودي وضعت شرطًا للموافقة على رحيل مدافعه عبد الإله العمري قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.
 

وأضافت الصحيفة أن إدارة العالمي رفضت جميع العروض المقدمة لشراء عقد العمري من القادسية أو الاتحاد بسبب ضعف المقابل المادي

رفض عروض القادسية واهلي جدة 


وتابعت الصحفية أن النصر لم يغلق باب التفاوض أمام الساعين إلى الحصول على خدمات اللاعب المرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2028

 

عبد الاله والانضمام للمنتخب السعودي


وأشارت إلى أن العمري يرغب في الخروج واللعب بانتظام خوفًا من فقدان فرصة الانضمام إلى المنتخب السعودي الأول في التصفيات المصيرية المؤهلة إلى كأس العالم خلال أكتوبر المقبل، إضافة إلى مونديال 2026 في حال التأهل.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة اللاعب اصطدمت بشروط إدارة النصر الذي يرغب في الحصول على مبلغ كبير للموافقة على رحيله.

ورفض العمري فكرة الانتقال إلى القادسية، مُفضِّلًا خيار العودة إلى صفوف اتحاد جدة، فريقه السابق، الذي تقدم بالفعل بعرض قيمته 30 مليون ريال، لضمه.

وشارك العمري مع اتحاد جدة، الذي مثَّله الموسم الماضي، بنظام الإعارة، في 21 مباراة، وأسهم في تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

نادي النصر السعودي النصر السعودي عبد الاله العمري المنتخب السعودي كأس العالم

الجريدة الرسمية
