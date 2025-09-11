صفقات اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي لأندية الدوري السعودي

أعلنت 8 أندية يوم أمس الأربعاء، عن صفقات جديدة خلال اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعدما تم فتح باب القيد يوم 3 يوليو الماضي.

صفقات اليوم الأخير للميركاتو الصيفي في الدوري السعودي

وجاءت الأندية الـ 8 التي أعلنت عن صفقات جديدة على مدار يوم أمس الأربعاء كالتالي: النجمة، نيوم، التعاون، الفتح، الشباب، الحزم، الفيحاء والاتحاد.



النجمة

أعلن نادي النجمة التعاقد مع الحارس البرازيلي فيكتور براجا، قادمًا من أيل ليماسول القبرصي والمهاجم هشام آل دبيس، لاعب الشباب.



الشباب

وأبرم فريق الشباب صفقات متنوعة مثل: سعد بالعبيد لاعب الأهلي، أوناي هيرنانديز لاعب الاتحاد، ياسين عدلي قدمًا من ميلان وجوش برانهويل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بيرنلي الإنجليزي.



الاتحاد

وتعاقد نادي الاتحاد مع المدافع الصربي كارلو سيميتش من أندرلخت البليجيكي.



التعاون

وأبرمت كذلك إدارة التعاون أكثر من صفقة وهي: كريستوفر زامبرانو قادمًا من أوكاس الإكوادوري، ضم بسام الحريجي قادمًا من الأهلي، مشعل العلايلي ظهير فريق الاتفاق بجانب الثنائي البرازيلي فيكتور هوجو لاعب وسط سانتوس والفرنسي رومان فيفر قادمًا من بورنموث الإنجليزي.



نيوم

وعزز فريق نيوم خلال اليوم الأخير بأكثر من لاعب وهم:البرتغالي لويس ماكسيمانو حارس مرمى ألميريا الإسباني رائد أزيبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الخليج بالإضافة إلى الأوروجواياني لوتشانو رودريجيز قادمًا من باهيا البرازيلي.



الحزم

وتعاقد نادي الحزم مع خالد السبيعي، الظهير الأيسر للرائد في صفقة انتقال حر.



الفيحاء

وضم فريق الفيحاء صفقتين، وهما: القبرصي ستيليانوس فرونتيس قادمًا من نادي أبويل في بلاده بجانب ضم المدافع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا لاعب فيتوريا جيمارايش البرتغالي.



الفتح

وعزز فريق الفتح صفوفه بالكاميروني كارل إيكامبي والحارس الإسباني فرناندو باتشيكو، قادمًا من إسبانيول.

