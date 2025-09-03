أتلتيك بيلباو يعلن رسميا قرار الفيفا بشأن صفقة لابورت

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني رسميًا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفض انضمام المدافع الإسباني إيمريك لابورت من صفوف النصر السعودي.

وفشل انضمام لابورت إلى أتلتيك بيلباو بسبب تأخر إدارة النصر في إرسال الأوراق والعقود الخاصة بإتمام الصفقة، وذلك بعد دقائق من نهاية الميركاتو الصيفي في إسبانيا، إلا أن إدارة النادي الباسكي في قد اتجهت إلى الفيفا في الساعات الأخيرة لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وفي بيان رسمي، أعلن نادي أتلتيك بيلباو عن قرار الفيفا حول إتمام صفقة انتقال إيمريك لابورت إلى صفوف النادي الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري على الرغم من انتهاء فترة الانتقالات في إسبانيا.

وأضاف أتلتيك بيلباو أن الاتحاد الدولي رفض طلب بلباو في إتمام الصفقة ورفض الموافقة على طلب اللاعب الحصول على شهادة انتقال دولية ولن يتمكن من الانضمام للنادي في الوقت الحالي، وأن الفيفا رفض الطلب المقدم من الاتحاد الإسباني بحصول اللاعب على شهادة انتقال دولي بطلب مشترك مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما كشف بلباو في بيانه عن تفاصيل الأزمة، والذي قال: “في 1 سبتمبر، وضمن فترة تسجيل اللاعبين المسموح بها قانونًا، وافق كل من اللاعب إيمريك لابورت فيفر، ونادي النصر السعودي، وأتلتيك بلباو على انتقال اللاعب إلى نادي أتلتيك بلباو، رهنًا باستيفاء شروط معينة”.

وأضاف البيان: “قدم نادي أتلتيك بيلباو طلب الانتقال إلى منصة FIFA TMS في 1 سبتمبر، على الرغم من أنه لم يتمكن من إكمال طلب الانتقال بالكامل في ذلك التاريخ لأسباب خارجة عن إرادته وعوامل خارجية”.

وواصل: “في 2 سبتمبر، طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح باستثناء للتحقق من صحة البيانات من أجل الحصول على شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، حتى يتمكن اللاعب من التسجيل لدى نادي أتلتيك بلباو”.

وأكمل البيان: “في 3 سبتمبر، أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي أتلتيك بلباو عبر البريد الإلكتروني برفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للطلب وإمكانية الحصول على شهادة الانتقال الدولية”.

أرقام لابورت مع النصر السعودي

لابورت كان قد انضم لصفوف النصر بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، وشارك اللاعب بقميص النصر بـ 69 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.