قصة حب قديمة بين أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة في فيلم سفاح التجمع

تشهد أحداث فيلم سفاح التجمع قصة حب قديمة بين أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة، تظهر عن طريق الفلاش باك في الأحداث.

وكان قد أعلن أحمد الفيشاوي الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم (سفاح التجمع) من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

كما دخل العمل بشكل رسمي مراحل المونتاج تمهيدًا لطرحه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025.

تصوير مشاهد سفاح التجمع

يأتي ذلك على الرغم من خروج طليقة سفاح التجمع وإطلاقها بيانًا برفض تجسيد شخصية زوجها بعمل سينمائي حفاظًا على كرامة أسرتها وحماية نجلها من مطاردة المجتمع له ووصمه بالعار دائمًا بسبب أفعال والده.

وانضمت غفران محمد لأبطال فيلم سفاح التجمع ليكتمل فريق عمل الفيلم.

فريق فيلم سفاح التجمع

يجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات وفي مقدمتهن: اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من: دينا سامي، ورنا رئيس لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

وأعلن محمد صلاح العزب بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

وعن كواليس العمل قال السيناريست محمد صلاح العزب: “الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير عشان السفاح”.



وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا..إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء تحضيرات شخصية سفاح التجمع.

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

