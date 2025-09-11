الخميس 11 سبتمبر 2025
مصادر طبية فلسطينية: 39 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ الفجر

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الخميس، بأن 39 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 27 بمدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,718 شهيدا و163,859 مصابا. 

وأكدت الوزارة أن الأعداد مرشحة للزيادة في ظل استمرار الهجمات وصعوبة وصول فرق الإسعاف إلى العديد من المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها وتعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية. 

وفاة 6 أشخاص بينهم طفل بسبب المجاعة في غزة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، وفاة ستة أشخاص بينهم طفل، نتيجة التجويع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.  

وأشارت إلى أن استمرار الحصار ونقص المساعدات الغذائية والدوائية يفاقمان الوضع الإنساني في القطاع، محذرا من أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع ما لم يتم إدخال إمدادات عاجلة تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان. 

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية. 

