الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

متحدث الخارجية: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الدوحة (فيديو)

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على قطر، فيتو

أكد السفير تميم خلاف المتحدث باسم  وزارة الخارجية أن هناك تنسيقا عربيا موحدا ضد إسرائيل وخطرها الجسيم بعد أحداث قطر.
وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، إن غدا سيتم عقد جلسة فى مجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الدوحة.
 

وكان رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن بلاده تعيد تقييم كل شيء بما يخص دورها بالوساطة ومستقبل حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

إضاعة نتنياهو وقت قطر في الوساطة


وأضاف خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة.

رسالة شديدة اللهجة من نتنياهو إلي قطر


ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى قطر قال فيها إن على قطر وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها أن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره وذلك بدلا من أن يقدم اعتذاره عن الهجمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير تميم خلاف وزارة الخارجية إسرائيل قطر العدوان الإسرائيلي على الدوحة

مواد متعلقة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهجوم في قطر بعيد تماما عن الحكمة والاستراتيجية

رئيس وزراء قطر: نعيد تقييم دورنا بالوساطة ومستقبل حماس في الدوحة

الإمارات تمنع إسرائيل رسميا من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي بسبب قطر

بعد استهداف إسرائيل قيادات حماس في قطر، هل انتهى زمن الملاذات الآمنة للتيارات الدينية‏؟

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads