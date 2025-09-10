متحدث الخارجية: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الدوحة (فيديو)

أكد السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هناك تنسيقا عربيا موحدا ضد إسرائيل وخطرها الجسيم بعد أحداث قطر.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، إن غدا سيتم عقد جلسة فى مجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الدوحة.



وكان رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن بلاده تعيد تقييم كل شيء بما يخص دورها بالوساطة ومستقبل حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

إضاعة نتنياهو وقت قطر في الوساطة



وأضاف خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة.

رسالة شديدة اللهجة من نتنياهو إلي قطر



ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى قطر قال فيها إن على قطر وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها أن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره وذلك بدلا من أن يقدم اعتذاره عن الهجمات.

