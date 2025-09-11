من الحصر إلى الدعم.. تطورات لافتة في ملف العمالة غير المنتظمة.. إعداد قاعدة بيانات واسعة لضم كافة العاملين غير المنتظمين.. تهدف القاعدة لتوفير منح ومزايا سنوية

تسعى الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كما تسعى الحكومة إلى حصر تلك العمالة من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وتقوم وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات بحصر العمالة غير المنتظمة لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها معرفة أعداد العمالة غير المنتظمة، وتتم عمليات الحصر من مواقع العمل عن طريق مفتشي مديريات العمل في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

منح العمالة غير المنتظمة

وسيتم من خلال تلك القاعدة توفير العديد من المزايا التي يستفاد منها، مثل صرف 6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مزايا أخرى، ومنذ أن تم الإعلان عن عمليات الحصر وحتى الآن لم تصدر الوزارة بيانا حول نتائجها، مما دفع العديد للتساؤل إلى أين وصلت وزارة العمل في عملية الحصر؟

حصر العمالة غير المنتظمة

الشيماء عبدالله، مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، قالت: إن حصر العمالة غير المنتظمة يتم من خلال مفتشي وزارة العمل ومديرتها بالمحافظات، مبينة أن التسجيل يتم من خلال الشركة أو المقاول أو عن طريق مفتش المديرية، أو مفتش السلامة من داخل المشاريع القومية أو المشروعات الموجودة علي مستوى المحافظة، حيث يقوم بتسجيل العمالة التي تعمل داخل تلك المشروعات ثم يحصرها ويسجيلها في قاعدة البيانات.

مديريات العمل داخل محافظات الجمهورية

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التسجيل مستمر في جميع مديريات العمل داخل محافظات الجمهورية، وتشمل القائمة تلك القطاعات الموجودة في لائحة قانون العمل، وهم: قطاع المقاولات والزراعة والمحاجر والصيد والبحر والمؤقتين والموسميين، وتستهدف الوزارة حصر بعض العاملين بالقطاع غير الرسمي مثل عمال التراحيل وهذا بشكل مبدئي، لكن مستقبلًا مع صدور قانون العمل الجديد سيكون هناك فئات أخرى سيتم ضمها.

إجمالي ما حصلت عليه العمالة غير المنتظمة

وأشارت إلى أن إجمالي ما حصلت عليه العمالة غير المنتظمة في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بلغ ٨٦٠١٣٧٤٢١ جنيها، مؤكدة أن العمالة التي يتم حصرها تدخل على الفور قاعدة البيانات، وبالنسبة لصندوق طوارئ العمالة غير المنتظمة فهو مرتبط بقانون العمل.

وأكدت مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة، أن هناك فرق بين الحصر الذي يقوم به مفتش العمل من خلال الموقع، وبين الحصر الذي يتم بين التكاملات مع الوزارات والجهات الأخري، مبينة أن الرقم المعلن بعدد العمالة غير المنتظمين المسجلين فى قاعدة البيانات والتي أعلنت عنها وزارة العمل، يبلغ مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 133 ألفًا، و330 عاملًا، والرقم يشمل عمالة مستفيدة وعمالة تم حصرها عن طريق التكاملات مع وزارات أخرى، وذلك لمعرفه عدد العمالة غير المنتظمة في الجهات والوزارات الأخرى ولمعرفة عددها مستقبلًا.

وشددت على أن هذا الرقم تم حصره من جهات عديدة منها التأمينات الاجتماعية وجزء من وزارة الإسكان وجهات أخرى، منوهة إلى أن هناك لجنة حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وهي مطالبة بحصر العمالة غير المنتظمة في كل الوزارات، مؤكدة أن حصر التكاملات يتم للوقوف علي عدد العمالة غير المنتظمة وحتي تحدد الوزارة الخطط المستقبلية لتلك العمالة، ومعرفة أماكن وجودهم لوضع خطط مستقبلية لاستيعابهم، ولمعرفة الخدمات التي تستطيع الوزارة أن تقدمها لهم.

عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية والصحية

وأشارت إلى أنه يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية والصحية حوالي 250 ألف عامل، موضحة أن قاعدة البيانات مقسمة لعدة أقسام وهي: عمالة مستفيدة من المنح، وغير مستفيدة، وحصر تكاملات، حيث أن قاعدة البيانات التي تضم العمالة غير المنتظمة كبيرة وواسعة جدا.

