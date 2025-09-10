رئيس وزراء قطر: نعيد تقييم دورنا بالوساطة ومستقبل حماس في الدوحة

قال رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: نعيد تقييم كل شيء بما يخص دورنا بالوساطة ومستقبل حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

إضاعة نتنياهو وقت قطر في الوساطة

وأضاف خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة.

رسالة شديدة اللهجة من نتنياهو إلي قطر

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى قطر قال فيها: "أقول لقطر وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها بأن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره وذلك بدلا من أن يقدم اعتذاره عن الهجمات.

هجوم إسرائيل إجرامي ويهدد أمن قطر



وأكد الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

وأعلن الديوان الأميري بقطر، أن تميم بن حمد، أمير قطر، تلقى اتصالا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أكد فيه أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو عمل إجرامي، ويهدد أمن قطر والمنطقة برمتها.

