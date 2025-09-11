الخميس 11 سبتمبر 2025
تشييع جثامين شهداء الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر (صور)

صلاة الجنازة على شهداء الضربة الإسرائيلية، فيتو

شيعت قطر بعد صلاة عصر اليوم الخميس في العاصمة الدوحة جثامين شهداء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مباني سكنية في الدوحة الثلاثاء الماضي، وذلك بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

صلاة الجنازة على شهداء الضربة الإسرائيلية في الدوحة 

وكانت وزارة الداخلية قالت في وقت سابق إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس 11 سبتمبر في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارى الشهداء الثرى في مقبرة مسيمير.

واستهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي أول أمس الثلاثاء، مباني سكنية في الدوحة، يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، في حين استشهد 5 من أعضائها إضافة إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.

وأوضحت حماس أن الشهداء هم؛ هُمام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون.

كذلك استشهد في الهجوم العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطري.

الدوحة قطر إسرائيل

