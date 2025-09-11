تشييع جثامين شهداء الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر (صور)

شيعت قطر بعد صلاة عصر اليوم الخميس في العاصمة الدوحة جثامين شهداء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مباني سكنية في الدوحة الثلاثاء الماضي، وذلك بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

صلاة الجنازة على شهداء الضربة الإسرائيلية في الدوحة

وكانت وزارة الداخلية قالت في وقت سابق إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس 11 سبتمبر في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارى الشهداء الثرى في مقبرة مسيمير.

صلاة الجنازة على شهداء الضربة الإسرائيلية، فيتو

صلاة الجنازة على شهداء الضربة الإسرائيلية، فيتو

واستهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي أول أمس الثلاثاء، مباني سكنية في الدوحة، يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، في حين استشهد 5 من أعضائها إضافة إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.

وأوضحت حماس أن الشهداء هم؛ هُمام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون.

كذلك استشهد في الهجوم العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.