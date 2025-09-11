قطر: شراكتنا الأمنية والدفاعية مع أمريكا أقوى من أي وقت مضى

ذكرت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم الخميس، أن قطر أكدت أن تقرير "أكسيوس" حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة خاطئ تماما.

قطر ترد على أنباء حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع أمريكا

وأوضحت وكالة رويترز أن قطر أكدت أن شراكتها الأمنية والدفاعية مع أمريكا أقوى من أي وقت مضى وتستمر في النمو.

وفي السياق ذاته، حمل وزير الدولة للشئون الخارجية في قطر، سلطان بن سعد المريخى، حكومة الكيان الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التوترات الإقليمية المتصاعدة فى المنطقة.

إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي

وقال المريخي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الـ 8 للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في سوتشي، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: "إن قطر تعرضت لاعتداء غادر يمثل صورة إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في إطار سياستها الممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضاف: “إن قطر لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وباشرت في تشكيل فريق قانوني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للرد على هذا الهجوم”، محملا حكومة الكيان الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التوترات الإقليمية المتصاعدة والعواقب الوخيمة لسياستها التصعيدية العدائية التي تفضي إلى تداعيات كارثية غير مسبوقة تهدد بانهيار كل مسارات الحل السلمي بالمنطقة.

