وزير خارجية قطر: نحمل حكومة إسرائيل مسئولية التوتر المتصاعد بالمنطقة

حمل وزير الدولة للشئون الخارجية في قطر، سلطان بن سعد المريخى، حكومة الكيان الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التوترات الإقليمية المتصاعدة فى المنطقة.

إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي

وقال المريخي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الـ 8 للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في سوتشي، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: "إن قطر تعرضت لاعتداء غادر يمثل صورة إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في إطار سياستها الممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضاف: “إن قطر لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وباشرت في تشكيل فريق قانوني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للرد على هذا الهجوم”، محملا حكومة الكيان الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التوترات الإقليمية المتصاعدة والعواقب الوخيمة لسياستها التصعيدية العدائية التي تفضي إلى تداعيات كارثية غير مسبوقة تهدد بانهيار كل مسارات الحل السلمي بالمنطقة.

تعزيز العدالة كأساس لسلام دائم والدفاع عن الشرعية الدولية

وشدد على أن قطر ستواصل مع شركائها الاستراتيجيين العمل على تعزيز العدالة كأساس لسلام دائم والدفاع عن الشرعية الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية كرامتها، مؤكدا التزام دولته الثابت ببناء جسور التعاون الدولي، حيث تجسد ذلك الشراكة الاستراتيجية مع روسيا التي شهدت تطورا نوعيا في مجالات الطاقة والأمن والاقتصاد.

وثمن وزير خارجية قطر، خطة العمل المشتركة التي أقرت في الاجتماع السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون التي حددت أهدافا طموحة للتعاون حتى عام 2028، وأسهمت هذه الخطة في تعزيز آفاق التنسيق المشترك بين الجانبين وخدمة مصالح شعوب المنطقة عبر مشروعات تنموية وإنسانية ملموسة.

تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة الذي يرمي الى ما هو أبعد من القتل والانتقام من شعب اعزل، مبينا أن الهدف هو تقويض القضية الفلسطينية برمتها والقضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، عبر تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه والاستيلاء عليها بالقوة.

وشدد على مواصلة قطر جهودها السياسية والإنسانية مع شركائها من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

