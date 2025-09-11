حملة موسعة لمتابعة المنشآت الصحية بجمصة والمنصورة الجديدة

ترأس الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية في صحة الدقهلية للطب الوقائي، حملة مرور موسعة على عدد من المنشآت الصحية بمدينة جمصة والمناطق التابعة.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف المرور الميداني ومتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية.

تضمنت الجولة المرور على وحدات الجزائر، السلسول، وزيان شومان، وكذلك المركز الطبي بالمنصورة الجديدة، إلى جانب المرور على منشآت الأغذية بجمصة لتشديد الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

ورافق وكيل المديرية فريق عمل من الإدارة العامة للطب الوقائي ضم الدكتورة لمياء إمام، مدير عام الطب الوقائي، ومديري إدارات الأمراض المعدية، التطعيمات، الصحة المهنية، الأغذية، السن المدرسي، وصحة البيئة.

وخلال المرور على وحدة السلسول، لوحظ ضعف التردد على المبادرات الصحية واختلاف خط سير المريض، حيث تم تعديل المسار أثناء الجولة، مع التوصية بزيادة نشاط المبادرات والاهتمام بقسم الأسنان الذي تبين انخفاض نشاطه الفني، والاكتفاء بالكشف فقط. وتم التأكيد على أن تقييم أطباء الأسنان سيرتبط مستقبلًا بالنشاط الفعلي للحشو وليس بالكشف فقط.

أما في المركز الطبي بالمنصورة الجديدة، فقد جرى التأكيد على ضرورة توفير جهاز تكييف للصيدلية، إلى جانب استكمال تجهيزات المعمل، بما يؤهل المركز للحصول على الاعتماد من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور حمودة الجزار بمتابعة الأداء ميدانيًا، والعمل على تلافي أي ملاحظات فور رصدها، بما يضمن استقرار الخدمة الطبية وتحقيق أعلى معدلات الجودة لصالح المواطنين.

