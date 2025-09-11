الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة موسعة لمتابعة المنشآت الصحية بجمصة والمنصورة الجديدة

حملة على المنشآت
حملة على المنشآت الصحية، فيتو

ترأس الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية في صحة الدقهلية للطب الوقائي، حملة مرور موسعة على عدد من المنشآت الصحية بمدينة جمصة والمناطق التابعة.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف المرور الميداني ومتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية.

تضمنت الجولة المرور على وحدات الجزائر، السلسول، وزيان شومان، وكذلك المركز الطبي بالمنصورة الجديدة، إلى جانب المرور على منشآت الأغذية بجمصة لتشديد الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

ورافق وكيل المديرية فريق عمل من الإدارة العامة للطب الوقائي ضم الدكتورة لمياء إمام، مدير عام الطب الوقائي، ومديري إدارات الأمراض المعدية، التطعيمات، الصحة المهنية، الأغذية، السن المدرسي، وصحة البيئة.

وخلال المرور على وحدة السلسول، لوحظ ضعف التردد على المبادرات الصحية واختلاف خط سير المريض، حيث تم تعديل المسار أثناء الجولة، مع التوصية بزيادة نشاط المبادرات والاهتمام بقسم الأسنان الذي تبين انخفاض نشاطه الفني، والاكتفاء بالكشف فقط. وتم التأكيد على أن تقييم أطباء الأسنان سيرتبط مستقبلًا بالنشاط الفعلي للحشو وليس بالكشف فقط.

أما في المركز الطبي بالمنصورة الجديدة، فقد جرى التأكيد على ضرورة توفير جهاز تكييف للصيدلية، إلى جانب استكمال تجهيزات المعمل، بما يؤهل المركز للحصول على الاعتماد من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد الدكتور تامر الطنبولي أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور حمودة الجزار بمتابعة الأداء ميدانيًا، والعمل على تلافي أي ملاحظات فور رصدها، بما يضمن استقرار الخدمة الطبية وتحقيق أعلى معدلات الجودة لصالح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للطب الوقائي الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الفترة المقبلة المنصورة الجديدة تشديد الرقابة بالمنشآت الصحية حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مدير عام الطب الوقائى وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

صور من الفضاء تكشف آثار الضربة الإسرائيلية على الدوحة

ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 2.9% خلال أغسطس

موعد ومكان عزاء أرملة الفنان تامر ضيائي

تعديل جداول وإلغاء بعض القطارات على خط "محرم بك - الحمام" والعكس

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads