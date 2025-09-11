موعد ومكان عزاء أرملة الفنان تامر ضيائي

كشف الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" عن موعد ومكان عزاء أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء.

موعد ومكان عزاء أرملة تامر ضيائي

وكتب شريف إدريس قائلا: "الحمد لله تم تسليم الأمانة ربنا يرحم الأستاذة سوزان صقر..العزاء غدًا الجمعة بمسجد حسين صدقي بالمعادي بعد صلاة المغرب خلف أكاديمية السادات من كورنيش المعادي”.



وفاة أرملة الفنان تامر ضيائي

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية نعى ببالغ الحزن والأسى، أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي، وذلك بعد تعرضها خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجئة.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وأقاربها، داعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

الفنان الراحل تامر ضيائي

يذكر أن زوجها الفنان تامر ضيائي كان قد توفي في يوليو العام الماضي، بعد معاناة مع عدة أزمات صحية متتالية، من بينها إصابته بجلطة في القلب، حيث ظل يعالج لفترات متقطعة حتى وافته المنية، وعُرفت زوجته الراحلة بمساندتها الدائمة له في محنته، لتلحق به بعد عام واحد فقط من رحيله.

