صور من الفضاء تكشف آثار الضربة الإسرائيلية على الدوحة

كشفت صور أقمار اصطناعية حجم الأضرار التي خلفتها الضربة الجوية للاحتلال الإسرائيلي على الدوحة، التي استهدفت اجتماع قادة حركة حماس في العاصمة القطرية، الثلاثاء.

سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمعا سكنيا

وفي الصور التي نشرتها شركة "بلانت لابس"، يظهر أن سلاح جو الإحتلال الإسرائيلي استهدف مجمعا سكنيا محاطا بسور، كان يجتمع به الوفد المفاوض من حركة حماس لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي.

وكشفت الصور التي التقطت بعد الهجوم وجود أضرار في 5 مبان، بينما لم تتأثر الأبنية المجاورة.

وتعرض المبنى الواقع في أسفل الزاوية اليمنى للصورة لأكبر الأضرار، إلى جانب المبنى الذي يقع على يساره.

المركبات هرعت إلى الموقع عقب الضربة

وأظهرت صور ما بعد الحادث أيضا، عددا كبيرا من المركبات هرعت إلى الموقع عقب الضربة.

وشملت الأضرار أيضا مبنى صغيرا قرب مسبح، في حين بدت المباني المجاورة للمجمع السكني سليمة إلى حد كبير.

ونفذت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، غارة جوية استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، وصفتها قطر بأنه "هجوم جبان" و"اعتداء إجرامي"، مؤكدة احتفاظها بالحق في الرد.

الحادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص

وأسفر الحادث عن استشهاد 6 أشخاص، ليس من بينهم قادة حماس البارزين المجتمعين.

وأوضحت الحركة، أن القتلى هم همام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسون، فضلا عن الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

