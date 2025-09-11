نظر طعن سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع على حكم سجنه 15 سنة 6 يناير

حددت محكمة النقض 6 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من سائق أوبر المتهم بخطف والاعتداء على فتاة التجمع، على حكم سجنه 15 سنة.

وكانت شقيقة ضحية سائق أوبر قالت في التحقيقات: "إن صدمة خطف أختي ومحاولة اغتصابها كانت رهيبة ومأساوية، احنا لقينا أختي مرمية في الصحراء وملفوفة بالبطانية".

وأضافت: “أختي كانت رايحة فرح في زايد، وما كانتش قادرة تسوق العربية فأنا طلبت لها من تليفوني أوبر علشان تروح وترجع على طول، وما كنتش متخيلة يحصل لها زي اللي حصل لفتاة الشروق”.

السجن المشدد 15 عامًا لسائق أوبر المتهم بالاعتداء على “فتاة التجمع” وخطفها

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، في 14 يوليو 2024، سائق أوبر المتهم بالاعتداء على “فتاة التجمع” وخطفها عن طريق الإكراه بالسجن المشدد 15 عامًا عما نسب إليه من اتهام

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم «حسين أ.» في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها «نبيلة إ.» بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض «كتر» محل الاتهام التالي، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها، وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

