كواليس جلسة رفض استئناف سائق أوبر على حكم سجنه في خطف فتاة التجمع.. دفاع المتهم يدفع بفساد التحريات.. ودفاع المجني عليها: المتهم كانت لديه نية التعدي على موكلتي

أسدلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الستار على الاستئناف المقدم من سائق أوبر المتهم بخطف والاعتداء على فتاة التجمع، على حكم سجنه 15 سنة وقضت برفضه وتأييد الحكم السابق.

دفاع المتهم

والتمس دفاع المتهم خلال الجلسة من هيئة المحكمة قبول الاستئناف عملا بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل استصدار إذن النيابة وفي غير حالات التلبس، وانتفاء أركان اتهامات هتك العرض وحيازة السلاح، كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة وخلو الأوراق من أدلة الثببوت وفساد التحريات.

وقال الدفاع إنه سيترك مهنة المحاماة في حال عدم براءة موكله، ليقاطعه القاضي، قائلا: “هل هذه اشتراطات على المحكمة”؟! ليرد الدفاع: حاشا لله، ولكني أرى أن المجني عليها قد لفقت القضية لموكلي وأطالب بالتحقيق معها.

فرد القاضي على الدفاع، قائلا: “المحكمة لا توضع تحت اشتراطات وما تقوم به هو واجبك كدفاع عن المتهم”.

المتهم: أنا ضعيف السمع

وقال المتهم إنه يعاني من مرض ضعف السمع، ويضع جهازا في الأذن منذ 10 سنوات.

وعن تهمتي خطف المجني عليها وهتك عرضها أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه.

دفاع المجني عليها: المتهم كانت لديه نية التعدي على موكلتي

وقال دفاع المجني عليها: إن المتهم كان لديه نية التعدي على موكلته، حيث سلك طريقا مغايرا للمتعارف عليه، ثم قام بالتوقف والتعدي على موكلته محاولا التعدي جنسيا عليها وتقطيع ملابسها.

وكانت شقيقة ضحية سائق أوبر قالت في التحقيقات: "إن صدمة خطف أختي ومحاولة اغتصابها كانت رهيبة ومأساوية، احنا لقينا أختي مرمية في الصحراء وملفوفة بالبطانية".

وأضافت: “أختي كانت رايحة فرح في زايد، وما كانتش قادرة تسوق العربية فأنا طلبت لها من تليفوني أوبر علشان تروح وترجع على طول، وما كنتش متخيلة يحصل لها زي اللي حصل لفتاة الشروق”.

السجن المشدد 15 عامًا لسائق أوبر المتهم بالاعتداء على “فتاة التجمع” وخطفها

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، في 14 يوليو 2024، سائق أوبر المتهم بالاعتداء على “فتاة التجمع” وخطفها عن طريق الإكراه بالسجن المشدد 15 عامًا عما نسب إليه من اتهام.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم «حسين أ.» في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها «نبيلة إ.» بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض «كتر» محل الاتهام التالي، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها، وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.