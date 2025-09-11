الخميس 11 سبتمبر 2025
رياضة

أفضل لاعب في إنجلترا، أرقام مذهلة لإليوت أندرسون

إليوت أندرسون، فيتو
إليوت أندرسون، فيتو

حصل إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فوست، على أفضل لاعب في التقييمات خلال مباراة إنجلترا وصربيا التي أقيمت خلال فترة التوقف.

التمريرات الناجحة: 182.
التمريرات في الثلث الهجومي: 66.
التمريرات إلى الأمام: 48.
استعادة الكرة: 23.
الالتحامات الرابحة: 14.
التدخلات: 5.
 

وحقق منتخب إنجلترا فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-0 على صربيا، ضمن الجولة الحالية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

فوز إنجلترا على صربيا

جاء هدف الافتتاح عبر هاري كين من رأسية دقيقة، استغلَّ فيها رمية ركنية أرسلها ديكلان رايس  بعد ذلك، أحرز نوني مادويكي أولى أهدافه الدولية، إثر تمريرة ساحرة من مورجان روجرز.

ومع مطلع الشوط الثاني، أضاف إزري كونسا الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي من المنافس، وسجّل مارك طوي الهدف الرابع من تسديدة "فوللي" رائعة، واختتم ماركوس راشفورد المهرجان بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

