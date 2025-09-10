شروط وضوابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025 من وزارة التعليم العالي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

كيفية معرفة نتيجة التنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال الرابط التالي

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، الحصول على نتيجة التنسيق الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وللحصول على النتيجة يمكن للطلاب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

ستظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق والكلية التي تم ترشيحه لها.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

انطلاق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025

وفتح مكتب تنسيق القبول بالجامعات مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، ولمن لم يستفد من تحويلات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.

ويتم التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط من هنـــــــا.

قواعد تحويلات تقليل الاغتراب 2025

وحددت الوزارة قواعد تقليل الاغتراب، وقواعد التحويل بين الكليات الجامعية لطلاب الدبلومات الفنية، وجاءت كالتالي:

• يتم إجراء التحويلات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

خطوات التحويلات بين المعاهد العالية والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم من خلال موقع التنسيق الالكتروني لإبداء رغبتهم في التحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

• مراعاة الطاقة الاستيعابية.

• الالتزام بنسبة القبول المحددة للتحويل.

• ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في الشهادة الحاصل عليها.



