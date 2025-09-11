القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنَّ السلطات الأمريكية أوقفت المشتبه به في عملية اغتيال المؤثِّر اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقال باتيل عبر منصة إكس إنّ "المشتبه به في إطلاق النار المروِّع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك اليوم هو قيد الاحتجاز. سنوافيكم بمعلومات إضافية حالما يمكننا ذلك".



اصابة تشارلي كيرك، بطلق ناري في رقبته خلال محاضرة في جامعة. هو من أبرز وجوه اليمين الأمريكي المتشدد. عُرف بخطابه العدائي ضد المسلمين والعرب. يربط الإسلام بـ”الإرهـ اب”، ويعارض الهجرة من الدول العربية والإسلامية.

كما يدافع بشدة عن إسرائيل ويهاجم أي تعاطف مع فلسطين وينكر وجود أي… pic.twitter.com/VCGV9SUWGr September 10, 2025

من جانبه، قال حاكم ولاية يوتا الأمريكية، سبنسر كوكس، إن السلطات الأمريكية تعتقد أن شخصاً واحداً فقط متورط في اغتيال السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وأضاف كوكس في مؤتمر صحفي: "حتى هذه اللحظة، لا توجد أي معلومات تشير إلى تورط شخص ثانٍ في الحادث".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار خلال حدث في جامعة وادي يوتا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عامًا، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.

ووثق فيديو جلوس كيرك على ركبتيه خلال الحدث الجامعي في ولاية يوتا حين اخترقت رصاصة رقبته، وسط هلع الحاضرين وصراخهم.

