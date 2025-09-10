قبل مواجهة أوكلاند، يورتشيتش يعالج أخطاء لاعبي بيراميدز بمحاضرات فيديو

حرص الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي إلقاء محاضرات فيديو للاعبيه قبل مواجهته الهامة والمرتقبة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس انتركونتيننتال، يوم الأحد المقبل بالدفاع الجوي.

وجاء ذلك حرصا منه على معالجة أخطاء اللاعبين بعرضها عليهم وشرح كيفية تجنبها وعدم تكرارها خلال المواجهات القادمة.

وحذر مدرب السماوي بعض اللاعبين من تكرار أخطائهم التي شهدتها مباريات الفريق الأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال

يستضيف فريق بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

تعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتعد مشاركة بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال التحدي العالمي الأول للفريق السماوي

طريق بيراميدز لكأس الإنتركونتيننتال

وجاء طريق نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

يوم الأحد 14 سبتمبر، نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يوم الخميس 23 سبتمبر، نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

يوم الأربعاء 10 ديسمبر، نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

يوم السبت 13 ديسمبر، الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

الأربعاء 17 ديسمبر، باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

