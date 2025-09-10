الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل مواجهة أوكلاند، يورتشيتش يعالج أخطاء لاعبي بيراميدز بمحاضرات فيديو

يورتشيتش. فيتو
يورتشيتش. فيتو

حرص الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي إلقاء محاضرات فيديو للاعبيه قبل مواجهته الهامة والمرتقبة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس انتركونتيننتال، يوم الأحد المقبل بالدفاع الجوي.

وجاء ذلك حرصا منه على معالجة أخطاء اللاعبين بعرضها عليهم وشرح كيفية تجنبها وعدم تكرارها خلال المواجهات القادمة.

وحذر مدرب السماوي بعض اللاعبين من تكرار أخطائهم التي شهدتها مباريات الفريق الأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال 

يستضيف فريق بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

تعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتعد مشاركة بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال التحدي العالمي الأول للفريق السماوي

طريق بيراميدز لكأس الإنتركونتيننتال

وجاء طريق نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

يوم الأحد 14 سبتمبر، نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يوم الخميس 23 سبتمبر، نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

 تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

يوم الأربعاء 10 ديسمبر، نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

يوم السبت 13 ديسمبر، الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

الأربعاء 17 ديسمبر، باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي بيراميدز وأوكلاند سيتي اوكلاند سيتي إنتركونتيننتال بيراميدز يورتشيتش

مواد متعلقة

الأهلي يتفوق على إنبي في تاريخ المواجهات قبل لقاء الأحد بالدوري المصري

تعرف على منافس بيراميدز في حال تخطي أوكلاند سيتي بكأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

هل يعود للصدارة، ماذا لو سجل محمد صلاح في مرمى بوركينا فاسو؟

صافرة أسترالية لإدارة مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

بسبب برشلونة، قرار لرابطة الدوري الإسباني يثير الفتنة بين الأندية

بشرى سارة في بيراميدز قبل مواجهة أوكلاند سيتي بكأس الإنتركونتيننتال (صور)

المصري يخوض مرانه الصباحي بمعسكر القاهرة استعدادا لموقعة الزمالك (صور)

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads