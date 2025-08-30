وزير المالية: النشاط الاقتصادي يتحسن والقطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوي فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

أشار كجوك، إلى أن هناك ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

