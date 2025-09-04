جولدمان ساكس: أسعار الذهب قد تقفز إلى 5000 دولار للأوقية

قالت مجموعة "جولدمان ساكس" إن أسعار الذهب قد تقفز إلى ما يقرب من 5000 دولار للأونصة في حال تعرض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأضرار، وقرّر المستثمرون تحويل نسبة صغيرة فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأمريكية إلى المعدن الأصفر.

سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي

وأضاف محللو البنك، ومن بينهم سامانثا دارت، في مذكرة بحثية: "سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي سيقود على الأرجح إلى تضخم أعلى، وانخفاض في أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتراجع في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وفي المقابل، يعد الذهب مخزنًا للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات"، بحسب وكالة بلومبرج.

سيناريوهات أسعار الذهب

وطرحت المذكرة عددًا من السيناريوهات المحتملة لمسار أسعار الذهب، مع توقع أساسي بوصول الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، وسيناريو ثان ببلوغ السعر 4500 دولار، وآخر يقدر بلوغ السعر نحو 5000 دولار في حال تحوّلت 1% فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب أداءً استثنائيا هذا العام، حيث قفز بأكثر من الثلث وبلغ مستوى قياسيًا في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، كما تلقى دعمًا إضافيا مؤخرا بعد تحركات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الفيدرالي، بما في ذلك محاولات لعزل الحاكمة ليزا كوك.

وقال المحللون في "جولدمان": "نقدر أنه إذا تحولت 1% من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب، فإن السعر سيرتفع إلى نحو 5000 دولار للأونصة، بافتراض ثبات العوامل الأخرى، لذلك، يظل الذهب أعلى توصياتنا للشراء في فئة السلع".

