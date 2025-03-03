اختتام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك (إعصار- 3)

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك ( إعصار- 3) الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الهندية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام

بدولة الهند، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها

من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية،كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانيات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة تحت مختلف الظروف، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

عكس التدريب مدى ما وصل إليه العناصر المشاركة من قدرة على تنفيذ كافة المهام المشتركة بكفاءة وإقتدار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.