الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار مصر

اختتام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك (إعصار- 3)

ختام فعاليات التدريب
ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3)
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اختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك ( إعصار- 3) الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر  من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الهندية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام
بدولة الهند، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها
من الدول الشقيقة والصديقة.

 

وتضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية،كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانيات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة تحت مختلف الظروف، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

 

عكس التدريب مدى ما وصل إليه العناصر المشاركة من قدرة على تنفيذ كافة المهام المشتركة بكفاءة وإقتدار.

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التدريبات المشتركة للقوات المسلحة القوات الخاصة الصاعقة المصرية التدريبات المشتركة
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