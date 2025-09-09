الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل عند مستوى 34670 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل عند مستوى 42554 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل عند  مستوى 15601 نقطة.

 

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل عند  مستوى 10897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل عند  مستوى 14345 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.450 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 34601 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 42453 نقطة.

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 15546 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

 وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10869 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3465 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وسجل رأس المال السوقي نحو 2.444 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 34455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 42404 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15483 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3872 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14325 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3479 نقطة.

