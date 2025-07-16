استقرار مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا لم يشهد أي تغيير يُذكر خلال شهر يونيو، ما يعكس إشارات متباينة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم في الفترة المقبلة.

مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا

ووفقًا للأرقام المعدلة موسميا من مكتب إحصاءات العمل، فقد استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير في يونيو، في حين كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «داو جونز» آراءهم يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2%، بحسب شبكة CNBC عربية.

وجاء مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مستقرًا كذلك، مخالفًا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.

وتعزز هذه البيانات، إلى جانب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر، أمس الثلاثاء، الرأي القائل بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تُحدث سوى تأثير محدود على الاقتصاد الأمريكي وأسعار السلع والخدمات حتى الآن.

ورغم استقرار الأرقام العامة لمؤشرات الجملة، إلا أن أسعار السلع للطلب النهائي ارتفعت بنسبة 0.3%، يقابلها تراجع طفيف في أسعار الخدمات بنسبة 0.1%. وسجلت معدات الاتصالات، وهي من الفئات الحساسة للرسوم الجمركية، زيادة بنسبة 0.8%. كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3%.

وفي الوقت ذاته، تم تعديل قراءة شهر مايو، لمؤشر أسعار المنتجين من ارتفاع قدره 0.1% إلى 0.3%، وهو أكبر ارتفاع شهري في أسعار السلع منذ فبراير شباط، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين العام بنسبة 2.3%، مقارنة بـ2.7% في مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024. أما المؤشر الأساسي فبلغ 2.6% سنويًا، وهو أيضًا أدنى مستوى له منذ يوليو 2024.

التضخم في أمريكا

وارتفعت العقود الآجلة في أسواق الأسهم الأميركية عقب صدور البيانات، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة.

وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر الثلاثاء قد أظهر زيادة شهرية قدرها 0.3%، ومعدل تضخم سنوي بلغ 2.7%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.9% على أساس سنوي.

وتظل جميع مؤشرات التضخم السنوية أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفدرالي عند 2%. وعلى الرغم من ذلك، جدد الرئيس ترامب أمس الثلاثاء، دعوته إلى خفض معدلات الفائدة الأساسية من قبل الفدرالي، بهدف تقليل كلفة الاقتراض وتحفيز الاقتصاد.

غير أن الأسواق لا تتوقع حاليًا أي خفض للفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية يوليو تموز، كما تراجعت احتمالات اتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر، ويؤكد مسؤولو الفدرالي أنهم لا يزالون حذرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، ويرون أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع قوي يسمح بالتريث قبل اتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة.

وبحسب تقرير مؤشر أسعار المنتجين، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.6% خلال يونيو، فيما زادت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%. وفي المقابل، تراجعت أسعار البيض بنسبة حادة بلغت 21.8%، ضمن فئة المواد الغذائية.

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