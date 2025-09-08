وزير الاستثمار: أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

‏في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة.

وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل إحداث توازن في المبادرات التجارية بين الجانبين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والإتحاد الأوروبي

وأكد الوزير أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة وجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر، وتوطين الصناعات الأوروبية، للاستفادة من المميزات التي يتيحها السوق المصري التى تشمل انخفاض تكلفة الأعمال وتوافر العمالة المدربة الماهرة، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الطاقة والعمالة.

تيسير مناخ الأعمال

كما استعرض الخطيب الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في مصر وتقليل زمن الإفراج الجمركي

واستعرض كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في مجال البنية الأساسية وكذا في مجال الموانئ والتي جعلت السوق المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الاستثمار المشترك

وأشار الوزير إلى تطلع الجانب المصري لمضاعفة أرقام التبادل التجاري من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر.

كما أشار الخطيب إلى أهم القطاعات الاستثمارية التي تستهدف مصر جذبها من الإتحاد الأوروبي والتي تشمل مصانع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، وكذلك مكونات محطات تحلية المياه وهذه القطاعات مرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مجال إنشاء الشبكات الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وكذا الاستثمار في مجالات الابتكار والبرمجة، حيث يعمل آلاف الشباب المصري في الشركات الأوروبية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذا الشركات الناشئة.

وأكد الوزير اهتمام مصر ببدء المناقشات والمفاوضات حول اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام sifa لتوفير إطار تشريعي وقانوني يسهم في جذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر، حيث رحب المفوض الأوروبي باهتمام مصر بهذه الاتفاقية واستعداد الجانب الأوروبي لبدء المفاوضات بين الجانبين.

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالفعالية الاقتصادية التى ستقام على هامش القمة المصرية الأوروبية المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر القادم والمجالات والمحاور التي من المتوقع أن تتناولها، كذلك تم استعراض التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما تناول الاجتماع التشريعات الجديدة التي قام بها الإتحاد الأوروبي مثل آلية تعديل حدود الكربون، بالإضافة إلى موضوع التشريعات الخاصة بإزالة الغابات والصفقة الأوروبية الخضراء وما تفرضه من تحديات على التبادل التجاري، وأهمية التعاون بين الجانبين في هذا المجال بما يسهم في دعم وتنمية التبادل التجاري وتقديم الدعم الفني إلى الجانب المصري

وفي هذا الإطار أكد المفوض الأوروبي للتجارة أن الاتحاد الأوروبي يقوم من جانبه بالعمل على تبسيط الإجراءات بحيث تكون ميسرة وقابلة للتنفيذ.

ومن جانبه أشاد ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تسهيل مناخ الأعمال في مصر، مؤكدا أهمية مصر كشريك تجاري وشريك استثماري مع الإتحاد الأوروبي.

وأضاف أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي حيث يتم النظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق في المنطقة، وذلك لاعتبارات الموقع والاعتبارات الجيوسياسية.

حضر اللقاء السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، والوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في بروكسل، والوزير المفوض التجاري رشا جلال.

