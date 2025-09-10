تجديد ندب وائل حسين إسماعيل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الشعب واللجان الثقافية

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، القرار رقم (381) لسنة 2025، بتجديد ندب وائل حسين إسماعيل شلبي، مدير عام الأمانة الفنية للشعب واللجان، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون الشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 21 يونيو 2025.

وصدر القرار بتاريخ 8 سبتمبر 2025، وتم تعميمه اليوم على الجهات المختصة لتنفيذه.

وزير الثقافة

في سياق آخر، شدّد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أهمية توحيد الهوية البصرية للوزارة عبر مختلف إدارات وأقسام الجرافيك، بما يسهم في تعزيز صورة الثقافة المصرية محليًا ودوليًا، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من الكفاءات الإدارية والفنية لضمان تحسين جودة الأداء وسير العمل داخل مختلف قطاعات الوزارة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يعكس التوجه العام للدولة نحو بناء بيئة عمل عصرية قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، ويتيح تقديم خدمات ثقافية أكثر تطورًا وتكاملًا للمواطنين.

