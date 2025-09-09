وزير الكهرباء يكشف خطة توطين صناعة مهمات القطاع في مصر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، مضيفا أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار.

توطين صناعة مهمات الكهرباء في مصر

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا في سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود



زيارة مساهمة الطاقات المتجددة علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وأشار إلى أن الاشتراطات والضوابط التي يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا في إطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة.

