أخبار مصر

5 مزايا للكارت الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفعيل خدمة جديدة تهدف إلى رفاهية المواطنين من أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الشحن بما يتعلق بكارت العدادات.

الكارت الجديد للعدادات مسبوقة الدفع 

ويتميز الكارت الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والعدادات الكودية بعدة مميزات، وهي كالتالي:

1-سرعة عالية في نقل بيانات الشحن للعداد: يضمن انتقال البيانات بين الكارت والعداد بسرعة ودقة.
2- إمكانية الشحن من جميع فروع الشركة: الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد، مما يعني أنه يمكن شحنه بسهولة من أي فرع تابع لنطاق شركة التوزيع المتعاقد معها
3. دعم تقنية NFC المطورة: يسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة باستخدام خاصية الاتصال قريب المدى.
4. التكامل مع جميع تطبيقات الشحن: الكارت يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر وخيارات متنوعة لإعادة الشحن.
٥. أمان أعلى للبيانات: الكارت مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك من أي تلاعب أو فقدان.

مميزات الكارت الجديد العدادات مسبوقة الدفع 

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الحالات التى يجوز فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العدادات من العقارات والشقق السكنية.

حالات يجوز فيها رفع عدادات الكهرباء عن المشتركين

وتضمنت الحالات التي حددتها لرفع العدادات من العين السكنية كالتالي:

  • بناء على طلب المشترك مثلا للسفر إلى خارج البلاد.
  • بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد وفى حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعادة التركيب.
  • في حالات الهدم وإعادة البناء وهنا يتم عمل مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.

