الزمالك يتعاقد مع مازن العزازي لتدعيم فريق السلة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع مازن العزازي قادمًا من سموحة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة القلعة البيضاء.

ووقع مازن العزازي على عقود انضمامه للزمالك، في حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد طارق عضو المجلس.

ويأتي التعاقد مع مازن العزازي، في إطار حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

