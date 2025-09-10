الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن، سجلت أسعار الذهب وفقًا لأخر تحديث مساء اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا، شمل جميع الأعيرة، لتتراوح الانخفاضات بين 6.5 جنيه و17.25 جنيه حسب العيار.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الذهب اليوم في الأسواق، وفقًا لأخر تحديث، في السطور الأتية: 

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5594.25 جنيه للبيع، مقابل 5565.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 17.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5128  جنيها للبيع، مقابل 5102 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 15.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيها للبيع، مقابل 4870 جنيها للشراء، بانخفاض يقدر بـ 15 جنيها.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4195.75 جنيه للبيع، مقابل 4174.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 12.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3263.25 جنيه للبيع، مقابل 3246.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2797.25 جنيه للبيع، مقابل 2782.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 8.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 2097.75 جنيه للبيع، مقابل 2087.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 6.5 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

أما أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء وفقًا لأخر تحديث؛ سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39160 جنيها للبيع، مقابل 38960 جنيها للشراء، بانخفاض يقدر بـ 120 جنيها.

صعود أوقية الذهب عالميًا

سجل سعر أوقية الذهب «الأونصة»  نحو 3644.69 دولار للبيع، مقابل 3644.4 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 0.25 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب سعر جرام الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب جرام عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 اسعار جرام الذهب عيار 21 اسعار جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اسعار الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب الان اسعار الجنيه الذهب الان سعر جرام 21 الآن

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads