انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الذهب الآن، سجلت أسعار الذهب وفقًا لأخر تحديث مساء اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا، شمل جميع الأعيرة، لتتراوح الانخفاضات بين 6.5 جنيه و17.25 جنيه حسب العيار.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الذهب اليوم في الأسواق، وفقًا لأخر تحديث، في السطور الأتية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5594.25 جنيه للبيع، مقابل 5565.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 17.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5128 جنيها للبيع، مقابل 5102 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 15.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيها للبيع، مقابل 4870 جنيها للشراء، بانخفاض يقدر بـ 15 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4195.75 جنيه للبيع، مقابل 4174.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 12.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3263.25 جنيه للبيع، مقابل 3246.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2797.25 جنيه للبيع، مقابل 2782.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 2097.75 جنيه للبيع، مقابل 2087.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 6.5 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

أما أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء وفقًا لأخر تحديث؛ سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39160 جنيها للبيع، مقابل 38960 جنيها للشراء، بانخفاض يقدر بـ 120 جنيها.

صعود أوقية الذهب عالميًا

سجل سعر أوقية الذهب «الأونصة» نحو 3644.69 دولار للبيع، مقابل 3644.4 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 0.25 دولار.

