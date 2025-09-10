الخميس 11 سبتمبر 2025
أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

سيارات رينو، تراجعت أسعار سيارات رينو في السوق المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري، وشمل التراجع سيارات  رينو ميجان 2026 لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، ويساهم ذلك في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية.

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر 


وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات رينو خلال شهر سبتمبر ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى نحو  1,090,000 جنيه 

يصل سعر  الفئة الثانية نحو  1,190,000 جنيه 

يصل سعر  الفئة الأعلى تجهيزًا نحو 1,290,000 جنيه 

مواصفات تصميم سيارات التجهيزات رينو ميجان

حصلت سيارات رينو ميجان علي  محرك تيربو سعة 1.3 لتر بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات DCT، تقدم ميجان قيادة سلسة واقتصادية، تلائم شوارع المدينة والطريق المفتوح على حد سواء.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة في سيارات رينو ميجان
 

-6 وسائد هوائية
-نظام ESP للثبات الإلكتروني
-نظام الفرامل ABS
-كاميرا خلفية
-حساسات ركن
-مراقبة ضغط الإطارات

