الدقهلية تواصل حملات التطهير وترفع 29 ألف طن مخلفات في 3 أيام

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات نظافة مكثفة على مدار ثلاث أيام، تمكنت خلالها من رفع 28 ألف، و950 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم وبناء وتطهير، على مستوى المحافظة خلال ثلاثة أيام.

مسابقة لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية على مستوى المحافظة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن أعمال اختيار أجمل مدينة وحي وقرية على مستوى المحافظة، وفي إطار تأكيده الدائم على الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدن والأحياء والقرى في ربوع الدقهلية، والحرص على المتابعة المستمرة لأعمال منظومة النظافة والمخلفات،

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها النظافة ومتابعة أعمالها بشكل يومي على مدار الساعة، والتأكيد على رفع أي تجمعات وتراكمات للقمامة من الشوارع بشكل مستمر، ومنع تراكم المخلفات بالشوارع في مختلف الأحياء والمدن والقرى.

كان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد كلف اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة جهود الوحدات المحلية في الارتقاء بمستوى الخدمات الخاصة بالنظافة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

رفع 10450 طن مخلفات بلدية، 18500مخلفات هدم

وقامت حملة موسعة على مدار ثلاثة أيام برفع 10450 طن مخلفات بلدية، 18500مخلفات هدم وبناء ونواتج تطهير خلال ثلاثة أيام ضمن مسابقة أفضل حي ومدينة ومركز وقرية.

رفع تراكمات مخلفات الهدم والمباني ونواتج التطهير

كما جرى رفع تراكمات مخلفات الهدم والمباني ونواتج التطهير، ورفع الأتربة من الشوارع الداخلية لمدينة المنصورة وطلخا والكردي ونبروه، والبدء في دهان الجزر الوسطى والأرصفة ببلقاس والجمالية والمنصورة، وغسيل الأرصفة وتركيب كشافات الإنارة العامة بالطريق الدولي بنطاق مركز طلخا.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالإعلان عن مسابقة بين الوحدات المحليه لاستنفار الجهود والارتقاء بمستوى خدمات النظافة والارتقاء بالوضع البيئي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن.

