دورة تأسيسية في ترميم الأوعية الورقية بمكتبة الإسكندرية

نظمت إدارة مركز ومتحف المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، دورة تأسيسية في الترميم والمعالجات للأوعية التراثية الورقية، وذلك في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2025.



حاضر في الدورة نخبة من المتخصصين من أساتذة الجامعات المصرية وخبراء الترميم والحفظ بمركز ومتحف المخطوطات.

وألقت الدورة الضوء على عدة موضوعات من أهمها: التعرف على تاريخ وتقنيات المواد في صناعة المخطوطات، والتكوين المادي لكل من المخطوطات والكتب النادرة، والأنواع المختلفة للشيراز الإسلامي في المخطوطات وكيفية صناعة الورق يدويًا.

كما تناولت الدورة القيم الجمالية في جلود المخطوطات عبر العصور الإسلامية والتعرف على تقنيات الحفظ والصيانة للوعاء الورقي للمخطوطات والطبقات الجيلاتينية، ومقدمة عن الأحبار والأصباغ القديمة والتعريف بالمبادئ العامة وأساسيات المعالجات الكيميائية للمخطوطات والكتب النادرة، انتهاءً بتدريبات عملية على أيدي خبراء الترميم في إدارة مركز ومتحف لمخطوطات.

تأتي الدورة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتنظيم دورات متخصصة في فنون المحافظة على التراث المخطوط تسمح للمتدربين بالاستعداد لسوق العمل في المؤسسات التراثية والمكتبات الكبرى.

