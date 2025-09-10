الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دورة تأسيسية في ترميم الأوعية الورقية بمكتبة الإسكندرية

دورة تأسيسية في ترميم
دورة تأسيسية في ترميم الأوعية الورقية بمكتبة الإسكندرية

 نظمت إدارة مركز ومتحف المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، دورة تأسيسية في الترميم والمعالجات للأوعية التراثية الورقية، وذلك في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2025.

 

مساعد وزير التموين: 24 ألف أسرة استفادت من الكارت الموحد ببورسعيد

الأمن يكشف حقيقة محاولة تخدير سيدة بسيارة نقل ذكي في القاهرة


حاضر في الدورة نخبة من المتخصصين من أساتذة الجامعات المصرية وخبراء الترميم والحفظ بمركز ومتحف المخطوطات. 

 

وألقت الدورة الضوء على عدة موضوعات من أهمها: التعرف على تاريخ وتقنيات المواد في صناعة المخطوطات، والتكوين المادي لكل من المخطوطات والكتب النادرة، والأنواع المختلفة للشيراز الإسلامي في المخطوطات وكيفية صناعة الورق يدويًا.
كما تناولت الدورة القيم الجمالية في جلود المخطوطات عبر العصور الإسلامية والتعرف على تقنيات الحفظ والصيانة للوعاء الورقي للمخطوطات والطبقات الجيلاتينية، ومقدمة عن الأحبار والأصباغ القديمة والتعريف بالمبادئ العامة وأساسيات المعالجات الكيميائية للمخطوطات والكتب النادرة، انتهاءً بتدريبات عملية على أيدي خبراء الترميم في إدارة مركز ومتحف لمخطوطات.
تأتي الدورة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتنظيم دورات متخصصة في فنون المحافظة على التراث المخطوط تسمح للمتدربين بالاستعداد لسوق العمل في المؤسسات التراثية والمكتبات الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمكتبة الإسكندرية ومتحف المخطوطات الإسلامية

مواد متعلقة

مساعد وزير التموين: 24 ألف أسرة استفادت من الكارت الموحد ببورسعيد

الأمن يكشف حقيقة محاولة تخدير سيدة بسيارة نقل ذكي في القاهرة

المنتج بارك جين يونج رئيسا للجنة الرئاسية للتبادل الثقافي الشعبي الكوري

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads