جامعة حلوان تفتح باب الحجز لاختبارات قياس مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية للطلاب الجدد

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب الحجز الإلكتروني لاختبارات قياس المهارات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية للطلاب الجدد، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة:

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجامعة على متابعة وتقييم قدرات طلابها الأكاديمية والعملية، بما يضمن رفع كفاءتهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لمستقبلهم الدراسي والمهني.

ويعد تقييم المستوي جزء أساسي من استكمال أوراق التقدم للكلية الملتحق بها الطالب.

وأوضح البيان أن اختبارات الحاسب الآلي ستُعقد بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بينما ستُجرى اختبارات اللغة الإنجليزية بمقر الاختبارات الإلكترونية – مبنى طب 2.

 ملاحظات هامة للطلاب:

يُنصح بالحجز المبكر لاختيار الموعد الأنسب.

ضرورة الاحتفاظ بورقة الحجز مطبوعة أو محفوظة على الهاتف لإبرازها يوم الاختبار.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بقياس المهارات الأساسية للطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجامعة الشاملة لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية واللغوية، مضيفًا: نحن نعمل على تمكين طلابنا من امتلاك أدوات العصر الحديث، فإتقان الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية أصبحا من المقومات الأساسية للنجاح الأكاديمي والمهني.



ودعت الجامعة جميع طلابها إلى سرعة الدخول عبر المنصة الإلكترونية وتسجيل الحجز لاختيار الموعد المناسب، مؤكدة أن هذه الاختبارات تمثل فرصة هامة لتقييم القدرات وتعزيز المسيرة التعليمية والمهنية للطلاب.

