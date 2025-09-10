الجمعة 12 سبتمبر 2025
بهاء علي يودع بطولة العالم للقوس والسهم مبكرا

بهاء علي لاعب منتخب
بهاء علي لاعب منتخب القوس والسهم، فيتو

القوس والسهم، ودع بهاء علي لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بكوريا الجنوبية، والتي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وخسر بهاء علي أمام لاعب الصين تايبيه بنتيجة (3-7) في الدور الأول، ليودع منافسات بطولة العالم مبكرا.

كما ودع يوسف طلبة لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم، منافسات بطولة العالم من الدور الأول بعد الخسارة أمام لاعب الصين بنتيجة (0-6).

وتضم قائمة المنتخب الوطني للقوس والسهم في بطولة العالم كلا من: يوسف طلبة وبهاء الدين علي وجنى علي.

وخاض المنتخب الوطني للقوس والسهم استعدادات قوية للمشاركة في بطولة العالم، وسط منافسة قوية متوقعة من جميع المنتخبات.

