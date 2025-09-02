الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
3 لاعبين في قائمة منتخب القوس والسهم ببطولة العالم

القوس والسهم، أعلن مسئولو اتحاد القوس والسهم، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 12 سبتمبر الجاري بكوريا الجنوبية.

وضمت قائمة المنتخب كل من، يوسف طلبة وبهاء الدين علي وجنى علي.

وخاض المنتخب الوطني للقوس والسهم استعدادات قوية للمشاركة في بطولة العالم، وسط منافسة قوية متوقعة من جميع المنتخبات.

ورشة عمل في اللجنة الأولمبية

وعلى جانب آخر، أقيمت الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية ورش عمل عن التغذية السليمة للرياضيين، وذلك بحضور عدد من اللاعبين والمدربين.

جاء ذلك استكمالا للورش التي نظمتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وفي إطار منحة من التضامن الأولمبي للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

