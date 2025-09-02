3 لاعبين في قائمة منتخب القوس والسهم ببطولة العالم

القوس والسهم، أعلن مسئولو اتحاد القوس والسهم، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 12 سبتمبر الجاري بكوريا الجنوبية.

وضمت قائمة المنتخب كل من، يوسف طلبة وبهاء الدين علي وجنى علي.

وخاض المنتخب الوطني للقوس والسهم استعدادات قوية للمشاركة في بطولة العالم، وسط منافسة قوية متوقعة من جميع المنتخبات.

ورشة عمل في اللجنة الأولمبية

وعلى جانب آخر، أقيمت الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية ورش عمل عن التغذية السليمة للرياضيين، وذلك بحضور عدد من اللاعبين والمدربين.

جاء ذلك استكمالا للورش التي نظمتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وفي إطار منحة من التضامن الأولمبي للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.