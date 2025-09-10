الأربعاء 10 سبتمبر 2025
القوس والسهم، يوسف طلبة يودع بطولات العالم من الدور الأول

يوسف طلبة لاعب منتخب
يوسف طلبة لاعب منتخب القوس والسهم، فيتو

القوس والسهم، ودع يوسف طلبة لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بكوريا الجنوبية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وخسر يوسف طلبة أمام لاعب الصين بنتيجة (0-6) في الدور الأول، ليودع منافسات بطولة العالم مبكرا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للقوس والسهم في بطولة العالم كلا من: يوسف طلبة وبهاء الدين علي وجنى علي.

وخاض المنتخب الوطني للقوس والسهم استعدادات قوية للمشاركة في بطولة العالم، وسط منافسة قوية متوقعة من جميع المنتخبات.

