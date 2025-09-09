الرعاية الصحية: تجهيز وحدة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي وفق أحدث المعايير العالمية

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، وحدة الأورام الجديدة ووحدتي عناية القلب والأطفال المبتسرين بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية التخصصية المتقدمة لأهالي الصعيد.

أفضل الكوادر الطبية المدربة على بروتوكولات العلاج الحديثة

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تجهيز وحدة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي تم وفق أحدث المعايير العالمية، ودُعمت بأحدث أجهزة المعجلات الخطية، مع توفير نخبة من أفضل الكوادر الطبية المدربة على بروتوكولات العلاج الحديثة، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات علاجية متطورة في هذا التخصص الحيوي.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن افتتاح وحدتي عناية القلب والأطفال المبتسرين بطاقة استيعابية 38 سريرًا يمثل إضافة كبيرة لقدرات المستشفى، بما يعزز تقديم الخدمات الطارئة والعاجلة لأهالي الصعيد دون انتظار، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في تعميم العدالة الصحية وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للرعاية الصحية في الارتقاء بالمنشآت الطبية داخل المحافظة، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات التخصصية يواكب تطلعات الأهالي، كما يسهم في تنشيط حركة السياحة العلاجية التي تتميز بها الأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى الكرنك الدولي يعد صرحًا طبيًا متكاملًا قدّم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن، سواء لأهالي المحافظة أو للوافدين بغرض السياحة العلاجية، ليؤكد دوره كمؤسسة صحية رائدة.

كما تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ الأقصر أقسام المستشفى المختلفة، بما يشمل الحضانات والرعايات المركزة ومركز الغسيل الكُلوي الجديد، إلى جانب وحدة طب أسرة الشيخ موسى، فضلًا عن الاستماع إلى آراء المرضى حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المنظومة الصحية بالأقصر تضم 11 مركزًا و43 وحدة لطب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن وحدة طب أسرة الشيخ موسى قدمت وحدها أكثر من 250 ألف خدمة طبية للأهالي حتى الآن، ما يعكس حجم الاستفادة الكبيرة من هذه الوحدات الحيوية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر.

