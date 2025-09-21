لماذا يتشدد القانون في مواجهة تزوير العلامات التجارية؟

تزوير المنتجات يقوّض الثقة في السوق، ويجعل من المستهلك ضحية لمنتجات بعيدة عن أي معايير جودة حقيقية، بينما تمتد تداعيات الجريمة لتشمل الإضرار بسمعة الشركات، وتشويه المنافسة، وإضعاف ثقة المستثمرين في البيئة التجارية.

خطورة تزوير العلامات التجارية

عندما يغزو المنتج المقلّد السوق بسعر أقل، يجد المصنِّع الأصلي نفسه في مواجهة غير عادلة، إذ تتعرض سمعته للاهتزاز، وتتضرر حصته السوقية، فيما يزداد ارتباك المستهلك بين الأصلي والمزيّف. هذه المعادلة لا تقتصر على خسائر مادية فقط، بل تترك أثرًا طويل الأمد على ثقة المجتمع ككل في السوق المحلي.

موقف القانون من التزوير

القوانين في مصر ومعظم دول العالم تنظر إلى تزوير العلامات التجارية باعتباره جريمة جسيمة، تستوجب عقوبات قد تصل إلى الحبس لسنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.

وفي بعض الحالات، تُلزم المحاكم الجناة بتعويضات لصالح الشركات المتضررة، لترسيخ مبدأ الحماية القانونية للعلامات المسجلة. ومع اتساع الظاهرة عبر الحدود، باتت الحاجة ملحّة لتعاون دولي في الرقابة والملاحقة القضائية، خاصة مع استغلال بعض العصابات للثغرات القانونية في توزيع المنتجات المزيفة.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية، تبقى المواجهة غير مكتملة دون مساهمة فاعلة من الشركات والمستهلكين. الشركات مطالبة بتطوير أدوات تتبع رقمية للمنتجات واعتماد تقنيات تحقق حديثة، فيما يمثل وعي المستهلك خط الدفاع الأول عبر قدرته على التمييز والشك في المنتجات المشبوهة.

ولا يمكن النظر إلى تزوير العلامات التجارية باعتباره مجرد جريمة اقتصادية، بل تهديدًا شاملًا يضرب صحة المستهلك، واستقرار السوق، وثقة المجتمع. والحسم في مواجهته يحتاج إلى تشريعات صارمة، ورقابة حقيقية، وتعاون بين جميع الأطراف.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من الدول إلى تطوير استراتيجيات وقائية للحد من انتشار المنتجات المقلدة، إذ أدركت أن المواجهة الأمنية وحدها غير كافية، وأن الوقاية تبدأ من مراحل الإنتاج والتوزيع.

إحدى أبرز الوسائل التي انتشرت عالميًا هي تقنيات التتبع الرقمي، مثل وضع “باركود” أو “كيو آر” يصعب تقليده، يسمح للمستهلك بالتحقق من مصدر المنتج عبر الهاتف المحمول. كما لجأت بعض الشركات إلى استخدام ملصقات أمان أو علامات مائية مخفية داخل العبوات، كوسيلة لإحباط محاولات التزوير.

في السياق نفسه، تبنّت الحكومات برامج للتوعية المجتمعية، تشرح للمستهلكين الفروق بين الأصلي والمقلّد، مع نشر قوائم بالمنتجات والشركات الموثوقة. وظهر دور الجمعيات الأهلية والغرف التجارية في توسيع هذه الحملات، لتشمل الأسواق التقليدية والمتاجر الإلكترونية على حد سواء.

إلى جانب ذلك، طُرحت مبادرات لتشجيع التعاون بين الشركات نفسها، من خلال مشاركة قواعد بيانات موحدة للعلامات الأصلية، وإطلاق منصات مشتركة تسمح بالكشف السريع عن أي منتج مشبوه. هذه الجهود الوقائية تكمّل دور التشريع والرقابة، وتؤسس لثقافة مجتمعية أكثر وعيًا بخطورة التزوير.

