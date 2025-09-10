كأس العالم 2026، ترتيب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني بالتصفيات الإفريقية

كأس العالم، أسدل الستار على منافسات الجولة الـ8 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يتأهل أوائل المجموعات الـ9 مباشرة للمشاركة في كأس العالم، فيما تخوض أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني تصفيات من أجل المشاركة في الملحق العالمي.

ويأتي ترتيب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني حتى الآن كالتالي:

الجابون - 19 نقطة

مدغشقر - 16 نقطة

الكونغو الديمقراطية - 16 نقطة

بوركينا فاسو - 15 نقطة

وتقام تصفيات أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني بنظام مباراتين في الدور قبل النهائي، ثم مباراة النهائي، ويتأهل بطل التصفيات مباشرة للمشاركة في الملحق العالمي رفقة منتخبات من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والأوقيانوس.

وتمتلك قارة إفريقيا 9 مقاعد مباشرة في كأس العالم، بالإضافة لمقعد محتمل من خلال تصفيات الملحق العالمي.

