تصفيات كأس العالم 2026، تشكيل البرازيل لمواجهة بوليفيا

تصفيات كأس العالم، يخوض منتخب البرازيل مواجهة قوية أمام منتخب بوليفيا بعد قليل، في الجولة الـ18 والأخيرة، من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا كالتالي:

ويحتل منتخب البرازيل وصافة ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بـ28 نقطة.

وضمن منتخب البرازيل التأهل مباشرة للمشاركة في بطولة كأس العالم، حيث يتأهل أول 6 منتخبات في الترتيب للمونديال.

وتنطلق مباراة البرازيل وبوليفيا في الـ2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

