الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، تشكيل الأرجنتين ضد الإكوادور

الأرجنتين والإكوادور،
الأرجنتين والإكوادور، فيتو

أمريكا الجنوبية، يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية بعد قليل أمام منتخب الإكوادور، في الجولة الـ18 والأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين لمباراة الإكوادور كالتالي:

ويرجح التاريخ كفة الأرجنتين بشكل كبير بعد 41 مباراة، فاز المنتخب الأرجنتيني في 24 مواجهة وتعادل 12 مرة، بينما فازت الإكوادور خمس مرات.

ولم يتلقى منتخب الأرجنتين أي خسارة أمام الإكوادور في آخر 8 مواجهات، حيث فاز رفاق ميسي في 6 مباريات وتعادلوا في مواجهتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين منتخب كولومبيا تصفيات قارة امريكا الجنوبية المنتخب الارجنتيني ميسي

مواد متعلقة

كأس العالم، مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية

مواعيد الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

ميسي ينتزع الصدارة، ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بعد الجولة الـ17

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads