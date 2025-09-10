تصفيات كأس العالم 2026، تشكيل الأرجنتين ضد الإكوادور

أمريكا الجنوبية، يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية بعد قليل أمام منتخب الإكوادور، في الجولة الـ18 والأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين لمباراة الإكوادور كالتالي:

ويرجح التاريخ كفة الأرجنتين بشكل كبير بعد 41 مباراة، فاز المنتخب الأرجنتيني في 24 مواجهة وتعادل 12 مرة، بينما فازت الإكوادور خمس مرات.

ولم يتلقى منتخب الأرجنتين أي خسارة أمام الإكوادور في آخر 8 مواجهات، حيث فاز رفاق ميسي في 6 مباريات وتعادلوا في مواجهتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.