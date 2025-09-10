نتائج مباريات المنتخبات الأوروبية في تصفيات كأس العالم 2026

كأس العالم، أقيمت أمس عدد من المباريات الهامة والقوية في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمسيك وكندا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

آذربايجان (1) - (1) أوكرانيا

أرمينيا (2) - (1) أيرلندا

ألبانيا (1) - (0) لاتفيا

قبرص (2) - (2) رومانيا

صربيا (0) - (5) إنجلترا

البوسنة والهرسك (1) - (2) النمسا

النرويج (11) - (1) مولدوفا

المجر (2) - (3) البرتغال

فرنسا (2) - (1) آيسلندا

