كأس العالم، مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية

كأس العالم، تقام اليوم الأربعاء، عدد من المباريات القوية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

الإكوادور × الأرجنتين - 2 صباحًا

تشيلي × أوروجواي - 2:30 صباحًا

بيرو × باراجواي - 2:30 صباحًا

فنزويلا × كولومبيا - 2:30 صباحًا

بوليفيا × البرازيل - 2:30 صباحًا

