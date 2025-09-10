النتائج الكاملة للمواجهات الإفريقية في تصفيات كأس العالم 2026
كأس العالم، أقيمت أمس عدد كبير من المباريات في الجولة الـ8 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:
تنزانيا (0) - (1) النيجر
كينيا (5) - (0) سيشل
زيمبابوي (0) - (1) رواندا
سيراليون (2) - (0) إثيوبيا
ناميبيا (3) - (0) ساو تومي وبرينسيبي
بوركينا فاسو (0) - (0) مصر
الكونغو الديمقراطية (2) - (3) السنغال
جنوب أفريقيا (1) - (1) نيجيريا
توجو (1) - (0) السودان
كاب فيردي (1) - (0) الكاميرون
موريتانيا (0) - (0) جنوب السودان
أنجولا (3) - (1) موريشيوس
الجابون (0) - (0) كوت ديفوار
جامبيا (2) - (0) جامبيا
