هل اقتربت المواجهة بين مصر وإسرائيل بعد استهداف قطر، مصطفى الفقي يكشف ما يحدث

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن ما يحدث الآن من هجمات وقصف إسرائيل هو جزء من "العربدة الإسرائيلية" في سماء المنطقة، التي استهدفت من قبل العراق واليمن ولبنان وسوريا وفلسطين، والآن تستهدف قطر.

مصطفى الفقي: إسرائيل ليس لديها سقف لتصرفاتها

وأشار مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر، بصفتها دولة راعية للوساطة تصرف غريب جدًا وعملية كاشفة، تؤكد أن إسرائيل ليس لديها سقف لتصرفاتها.

وتابع: "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل تحريضًا وتأجيجًا ضد حركة حماس، وأن هذه هي إسرائيل الحقيقية، دولة الترهيب والتخويف والسطو على كل شيء".

مصطفى الفقي: كل شيء مباح في ظل العربدة الإسرائيلية بسموات المنطقة

وأوضح مصطفى الفقي، أن كل القواعد في الصراع العربي الإسرائيلي لم يعد لها وجود، وأصبح كل شيء مباحًا في ظل "العربدة الإسرائيلية في سماوات المنطقة"، مؤكدًا أن الأمر يثير غضب كل الدول العربية، لأنها تشعر بأن ما جرى هو نوع من التصعيد غير المتوقع في قواعد اللعبة، مشيرًا إلى أن نتنياهو أسقط كل القواعد وأصبح يلعب بـ "الجزرة".

ونوه مصطفى الفقى، بأن قتل المفاوض أمر لا يحسب للعدو ويدخل في إطار آخر من الحرب، موضحًا أن مصر والسعودية والدول العربية ترى ما يحدث تصعيدًا غير متوقع، مشددًا على أن الهجمات الإسرائيلية على الدوحة تزيد الموقف تصعيدًا وليس تهدئة، فالعنف يولد عنفًا، والحرب تولد حربًا، والدماء لا تولد إلا دماء.

وأكد أن العنف لا يصنع سلامًا وهذا ما لا يعرفه نتنياهو، مضيفًا: "إسرائيل تقوم بعمل ترهيب وتخويف لتفرض ما تريده".



مصطفى الفقي: إسرائيل تخشى مواجهة مصر

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن معالم المنطقة تغيرت تمامًا بعد ما حدث في غزة، وأن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على تفوقها الجوي، موضحًا أن إسرائيل لا ترغب في مواجهة مع مصر، لعدة أسباب، أبرزها أن مصر لا تؤوي عناصر متطرفة من حماس.

وأضاف مصطفى الفقي، أن إسرائيل تعي أن مصر قوة عاقلة وليست دولة منفلتة أو تفاعلية، بل تدرس الأمور جيدًا، وهو ما يفهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشددًا على أن من لا يدافع الآن عن الشرف العربي سيندم كثيرًا.

وأوضح مصطفى الفقي، أن المرحلة الحالية هي مرحلة "الخروج على كل المألوف"، خاصة مع ما قامت به إسرائيل ضد قطر، التي تبذل جهودًا كبيرة من أجل التسوية، مؤكدًا أن ما جرى من استهداف إسرائيل لوفد حماس في قطر "جرس إنذار" يقول بكل وضوح لقد انكشف الغطاء وأصبح كل شيء عاريًا.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن إسرائيل تسعى لتخويف دول المنطقة والتأكيد على أن ذراعها طويلة وتطال كل دول المنطقة، مؤكدًا على أن ما يحدث الآن ليس تطورًا أو تحولًا إلى حرب إقليمية، بل هو مجرد تصعيد في الصراع العربي الفلسطيني.

