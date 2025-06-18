مصطفى الفقي: إسرائيل تحاول استفزاز مصر سياسيا واقتصاديا

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر تُعد نموذجًا للحكمة والرشادة في منطقة تموج بالصراعات، في وقتٍ تسعى فيه إسرائيل لاستفزاز القاهرة وجرّها إلى مواجهات غير مباشرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعامل بهدوء واتزان للحفاظ على استقرار الإقليم.

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي نأى بنفسه عن التصريحات الحادة

وأشاد الفقي بتمسك القيادة المصرية بضبط النفس، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نأى بنفسه عن التصريحات الانفعالية في كل الملفات، باستثناء ما يخص قضية التهجير، حيث عبّر بوضوح عن موقف مصر الإنساني والوطني.

إسرائيل تعمل ضد مصر والسعودية

أوضح الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن إسرائيل لا تخشى إلا القوى الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها مصر، السعودية، وتركيا، وتسعى لإضعاف هذه الدول عبر ضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية.

مصطفى الفقي: الدعم الأمريكي لإسرائيل مطلق

أكد الفقي أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ومستمر، قائلًا: "حتى لو تململ ترامب من سلوك إسرائيل، فالمجتمع الأمريكي نفسه لن يتململ"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تظل الخيار الأول لأمريكا إذا خُيّرت بينها وبين مصر أو تركيا.

محاولات تغيير العقلية المصرية تجاه إسرائيل

ولفت المفكر السياسي إلى أن إسرائيل تحاول التأثير في العقل الجمعي المصري عبر ضغوط غير مباشرة لتليين المواقف تجاهها، لكنها تفشل في ذلك لأن ما يحدث في المنطقة يعزز رفض الشعوب العربية للتطبيع، ويُسقط أوهام القبول الطوعي بوجود إسرائيل.

لا حرب إسرائيلية دون ضوء أخضر من واشنطن

اختتم الفقي بالتأكيد على أن إسرائيل لن تجرؤ على شن حرب دون موافقة أمريكية صريحة، وأن الهدوء المصري يمثل صمام أمان للمنطقة، في ظل تصاعد التوترات من عدة أطراف.

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