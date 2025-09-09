الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مستشار وزير الري السابق: السد الإثيوبي لم يحقق هدفه وخطورته في سنوات الجفاف (فيديو)

سد إثيوبيا، فيتو
سد إثيوبيا، فيتو

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق، أن المعلومات المتاحة حول السد الإثيوبي تشير إلى أن الهدف الأساسي من إنشائه، وهو توليد الطاقة الكهربائية، لم يتحقق بعد، موضحًا أن السد يضم 16 توربينًا، لم يتم تشغيل سوى 4 منها فقط، وتعمل بنظام المناوبات.

وأشار "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الهدف كان الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5.6 آلاف ميجاوات، وهو رقم لم يتم تحقيقه حتى الآن.

وتحدث الدكتور ضياء الدين القوصي، عن احتفال إثيوبيا بانتهاء ملء خزان السد، قائلًا "رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ركز بشكل كبير على أن عملية الملء لم تضر بدول الجوار، وهو أمر صحيح لا يمكن إنكاره"، وأضاف أن السنوات الخمس الماضية التي شهدت عملية الملء كانت سنوات فيضانات مرتفعة، وهو ما ساهم في عدم تأثر دول المصب بشكل كبير.

وأوضح مستشار وزير الري السابق، أن المشكلة الحقيقية تكمن في دورات الجفاف، حيث لا توجد دراسات أو معلومات واضحة حول طبيعة إدارة السد في مثل هذه الظروف، وحذر من أنه لو تم ملء خزان السد في سنوات الجفاف، فإن نصيب مصر من المياه سيتأثر بشكل مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري السد الاثيوبي اثيوبيا نصيب مصر من المياه

مواد متعلقة

مجموعة مصر، سيراليون تفوز على إثيوبيا 2-0 في تصفيات كأس العالم

إثيوبيا: نسعى عبر التفاوض الجاد لتهدئة مخاوف دول الجوار بشأن سد النهضة

إثيوبيا تواصل استفزازها وتقيم حفلا لافتتاح سد النهضة (صور)

حاولت إثيوبيا إخفاءه لقرب افتتاح سد النهضة، باحث يكشف سر تعطل التوربينات وغلق المفيض

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads