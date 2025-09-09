مستشار وزير الري السابق: السد الإثيوبي لم يحقق هدفه وخطورته في سنوات الجفاف (فيديو)

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق، أن المعلومات المتاحة حول السد الإثيوبي تشير إلى أن الهدف الأساسي من إنشائه، وهو توليد الطاقة الكهربائية، لم يتحقق بعد، موضحًا أن السد يضم 16 توربينًا، لم يتم تشغيل سوى 4 منها فقط، وتعمل بنظام المناوبات.

وأشار "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الهدف كان الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5.6 آلاف ميجاوات، وهو رقم لم يتم تحقيقه حتى الآن.

وتحدث الدكتور ضياء الدين القوصي، عن احتفال إثيوبيا بانتهاء ملء خزان السد، قائلًا "رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ركز بشكل كبير على أن عملية الملء لم تضر بدول الجوار، وهو أمر صحيح لا يمكن إنكاره"، وأضاف أن السنوات الخمس الماضية التي شهدت عملية الملء كانت سنوات فيضانات مرتفعة، وهو ما ساهم في عدم تأثر دول المصب بشكل كبير.

وأوضح مستشار وزير الري السابق، أن المشكلة الحقيقية تكمن في دورات الجفاف، حيث لا توجد دراسات أو معلومات واضحة حول طبيعة إدارة السد في مثل هذه الظروف، وحذر من أنه لو تم ملء خزان السد في سنوات الجفاف، فإن نصيب مصر من المياه سيتأثر بشكل مباشر.

