حاولت إثيوبيا إخفاءه لقرب افتتاح سد النهضة، باحث يكشف سر تعطل التوربينات وغلق المفيض

توقف توربينات سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن حقيقة تشغيل توربينات سد النهضة، مع اقتراب افتتاح إثيوبيا للسد في شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد تداول بعض الإثيوبيين صورة للوحة التوربينات في غرفة التحكم بالسد، زعموا أن توربينات سد النهضة الـ11 تعمل من أصل 13 توربينا.

صورة لوحة التحكم بسد النهضة تكشف توقف التوربينات

وأكد هاني إبراهيم أن اللوحة في غرفة التحكم في توربينات سد النهضة تكشف حقيقة أراد المسئولون في إثيوبيا إخفاءها، زاعمين أن العديد من توربينات سد النهضة تعمل قبل افتتاح السد الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الحقيقة ظهرت من خلال ألوان لوحة التحكم التي كشفت أن 3 توربينات بالسد متوقفة، وتوربينين خارج الشبكة.

صورة للوحة تشغيل التوربينات بغرفة التحكم في سد النهضة، فيتو



وقال هاني إبراهيم عن حقيقة عمل توربينات سد النهضة، والتي ظهرت في لوحة التحكم بغرفة توربينات السد: "اللون الأخضر معناه متوقف في الشاشة، والأحمر معناه يعمل.. وعدد التوربينات التي تم ربطها بالشبكة 11 توربينا ومازال 2 خارج الشبكة الوحدات أرقام 4 و5".

وكشف هاني إبراهيم عن سر توقف التوربينين المنخفضين بسد النهضة، فقال: "التوربنينين المنخفضين متوقفين، يبدو بسبب المياه المشبعة بالطمي التي ظهرت مؤخرًا خلال آخر فيديو للسد".

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن "عدد التوربينات العاملة 8 فقط من 13 توربينا ومفترض الافتتاح خلال أيام".

الموقف الحالي لسد النهضة وغلق المفيض العلوي

وأوضح هاني إبراهيم أن "قدرة التوربينات الـ 8 العاملة على التمرير والكفاءة الكهربية مفترض 3200 ميجاوات، والانتاج 2358 ميجاوات، والقدرة على التمرير المائي مفترض 2640 متر مكعب ثانية، تعادل 228 مليون يوميًا، لكن ما يتم يعادل 180 مليون متر مكعب يوميًا"، مؤكدًا أن "الصورة يحتمل أنها حديثة جدا"

الطمي والغطاء النباتي يغطى سد النهضة،فيتو



وفي أخر تحديث عن سد النهضة، قال هاني إبراهيم عن الموقف الحالي لسد النهضة: "استمرار غلق المفيض مع تمرير المياه من خلال بعض التوربينات"، مشيرًا إلى أن "منسوب البحيرة فعليًا لا يقل عن 638 مترا بسعة 71.1 مليار متر مكعب".

وأكد هاني إبراهيم أن "السعة المتبقية على اكتمال السد الكارثي عند منسوب 640 مترا بسعة 74 مليار متر مكعب أقل من 3 مليارات. يحتمل تشغيل المفيض خلال الأيام القادمة".

ارتفاع مناسيب النيل الأزرق والطمي يظهر جنوب البحيرة

وأضاف هاني إبراهيم أن "موقف الروصيرص السوداني حاليًا يحاول تخفيض سعته نوعيًا، فقد حافظ على منسوب مرتفع طوال الفترة الماضية يعد أعلى من نفس الفترة تاريخيًا، وأيضا قياسًا مع العام الماضي في نفس الفترة، وحاليًا يمرر عبر الفتحات ويخسر كهربيًا".

مفيض سد النهضة مغلق، فيتو



وأوضح أن "مناسيب النيل الأزرق متفاوتة بعد موقع السد، أما في السودان بتاريخ اليوم تعد أقل من يوم 26 أغسطس، فقد ارتفعت عقب تشغيل المفيض قبل غلقه مرة أخرى".

وقال هاني إبراهيم: إنه "متوقع ارتفاع مناسيب النيل الأزرق بالسودان، اعتبارًا بشكل ملحوظ، وقد يواجه السودان بعض الأضرار في الفترة القادمة عقب اكتمال سعة السد الإثيوبي وتمرير فائض الفيضان خلال أيام".

كما كشف موقف تشغيل توربينات السد الإثيوبي، فقال الباحث هاني إبراهيم: "يتم بشكل متبادل وتم وقف التوربينين المنخفضين مع الإبقاء على تشغيل تبادلي للتوربينات العلوية، ويتم إجراء تجارب على التوربينات أرقام 11 و12 و5 بينما مازالت رقم 4 دون تجارب...".

وأضاف أنه "وفقًا لمؤشر جودة المياه، يظهر الطمي في جنوب البحيرة، مع امتداد نوعي للرواسب، وصولًا إلى التوربينات، بالإضافة إلى أن اللون الأخضر يشير الى الغطاء النباتي الغارق في بحيرة السد"

